ZONGULDAK - Alaplı'da çocuklar harçlıklarını sokak hayvanları için bağışladı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Alaplı'da çocuklar harçlıklarını sokak hayvanları için bağışladı

09.08.2022 17:19

Çocukların harçlıklarını bağışlaması Yerel ses sanatçısı Muammer Darçın'ın şarkılarıyla destek çağrısı yapması Muammer Darçın ile röportaj Dernek Başkanı İlknur Soydaş ile röportaj Alaplı'da çocuklar harçlıklarını sokak hayvanları için bağışladı ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde...

Çocukların harçlıklarını bağışlaması

Yerel ses sanatçısı Muammer Darçın'ın şarkılarıyla destek çağrısı yapması

Muammer Darçın ile röportaj

Dernek Başkanı İlknur Soydaş ile röportaj Alaplı'da çocuklar harçlıklarını sokak hayvanları için bağışladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sokak hayvanlarına mama desteği sağlanması için düzenlenen etkinliğe çocuklar ve ebeveynleri ilgi gösterdi.

Alaplı Sokak Hayvanları Koruma Derneği ve yerel ses sanatçısı Muammer Darçın'ın iş birliğiyle Sahil Park'ta yapılan etkinlikte, sokak hayvanlarına mama alınması için 3 gün boyunca bağış toplandı.

Şarkılarıyla katılımcılara destek çağrısı yapan Darçın, AA muhabirine, çocukların kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları bağış kutusuna attıklarını görünce çok duygulandıklarını söyledi.

Hayvanlar konusundaki duyarlılığın bu şekilde dile getirilmesinden çok mutlu olduklarını ifade eden Darçın, "Çocuklarımız ve ilçe halkımız büyük destek verdi. İyi de bağış topladık. Seneye daha büyük organizasyon düzenleyeceğiz." dedi.

Dernek Başkanı İlknur Soydaş da etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

ilknur soydaş, Zonguldak, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Alaplı'da çocuklar harçlıklarını sokak hayvanları için bağışladı - Son Dakika

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