Çocukların Sanatsal Üretimde Bulunması İçin Şehir Şehir Geziyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Çocukların Sanatsal Üretimde Bulunması İçin Şehir Şehir Geziyor

09.01.2026 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi" kapsamında çocuklara, il il gezerek duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim sağlaması için resim yapmayı öğretiyor.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi" kapsamında il il gezerek çocuklara duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim sağlaması için resim yapmayı öğretiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi" kapsamında önce Erzincan ardından da Tunceli'ye gelen Ressam Melis Doğan, Tunceli Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu'na öğrencilerle bir araya geldi. Kendi imkanları ve sponsor desteğiyle temin edilen resim malzemelerinin kullanıldığı etkinlikte, çocuklar akrilik boya çalışması yaparak hayallerindeki resmi çizdi. Doğan, çocuklarla resim yaparak onların hem sanatsal üretimde bulunmalarını hem de keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

Bu yılki ilk durağının Erzincan olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Dün Erzincan'daydık bugün de Tunceli'deyiz. Etkinliğimizin temel amacı, çocukları sanatla buluşturmak. Kendi kültür ve değerlerini tanımalarını sağlayıp bunu sanat yoluyla ifade etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda projemiz sadece çocuklarla sınırlı değil, kadınlar, engelli bireyler, kısaca toplumun her kesimini bu sürece dahil etmek istiyoruz. Sanatın iyileştirici ve güzelleştirici gücüne inanıyoruz ve bunları yaparak da topluma aslında bir mesaj vermek istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Ressam, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çocukların Sanatsal Üretimde Bulunması İçin Şehir Şehir Geziyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
’’Mezar taşınıza ne yazılacak’’ sorusuna Totti’den bomba yanıt ''Mezar taşınıza ne yazılacak?'' sorusuna Totti'den bomba yanıt
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı Deprem olursa 6 saniyede göçebilir Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı Dehşet anları kameralarda Fırtına oyuncakla oynar gibi oynadı! Dehşet anları kameralarda
Mert Günok resmen Fenerbahçe’de Mert Günok resmen Fenerbahçe'de

14:40
Fenerbahçe’den Sörloth için yeni hamle
Fenerbahçe'den Sörloth için yeni hamle
14:33
Veyis Ateş’ten “Beni uyuşturucuya o alıştırdı“ diyen Mehmet Akif Ersoy’a cevap
Veyis Ateş'ten "Beni uyuşturucuya o alıştırdı" diyen Mehmet Akif Ersoy'a cevap
14:28
Halep’te YPG’li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 15:10:32. #7.11#
SON DAKİKA: Çocukların Sanatsal Üretimde Bulunması İçin Şehir Şehir Geziyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.