Çocukların Sanatsal Üretimde Bulunması İçin Şehir Şehir Geziyor

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Ressam Melis Doğan, "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi" kapsamında il il gezerek çocuklara duygusal, sosyal ve bilişsel gelişim sağlaması için resim yapmayı öğretiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Doğanın Çiçeklerine Açılan Kapı Projesi" kapsamında önce Erzincan ardından da Tunceli'ye gelen Ressam Melis Doğan, Tunceli Şehit Nurgül Bayram Aladağ İlkokulu'na öğrencilerle bir araya geldi. Kendi imkanları ve sponsor desteğiyle temin edilen resim malzemelerinin kullanıldığı etkinlikte, çocuklar akrilik boya çalışması yaparak hayallerindeki resmi çizdi. Doğan, çocuklarla resim yaparak onların hem sanatsal üretimde bulunmalarını hem de keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

Bu yılki ilk durağının Erzincan olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Dün Erzincan'daydık bugün de Tunceli'deyiz. Etkinliğimizin temel amacı, çocukları sanatla buluşturmak. Kendi kültür ve değerlerini tanımalarını sağlayıp bunu sanat yoluyla ifade etmelerini istiyoruz. Aynı zamanda projemiz sadece çocuklarla sınırlı değil, kadınlar, engelli bireyler, kısaca toplumun her kesimini bu sürece dahil etmek istiyoruz. Sanatın iyileştirici ve güzelleştirici gücüne inanıyoruz ve bunları yaparak da topluma aslında bir mesaj vermek istiyoruz."