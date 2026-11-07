Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı - Son Dakika
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Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı

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Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı
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Ticaret Bakanlığı, çocuk sağlığını tehdit eden ve hayati tehlike oluşturan bir oyuncak hakkında radikal bir karar aldı. Bakanlık, boğulma ve yaralanma riskleri nedeniyle söz konusu ürünün piyasaya sunulmasını tamamen yasaklayarak, satıştaki oyuncakların da derhal toplatılmasına hükmetti.

Ticaret Bakanlığı, çocukların oyun sırasında kullandığı “Havuzlu Ördek Olta” isimli oyuncakla ilgili güvenlik uyarısı yayımladı. Küçük parçaları ve kordon uzunluğu nedeniyle boğulma riski taşıdığı belirlenen ürünün satışı yasaklanırken piyasadaki örneklerinin de toplatılmasına karar verildi.

Çocukların ilgisini çeken oyuncaklardan biri daha güvenlik denetimlerine takıldı. Ticaret Bakanlığı, yaptığı incelemeler sonucunda çocuklar için tehlike oluşturduğu belirlenen bir oyuncağın piyasaya arzını yasakladı. Ürünün piyasada bulunan örnekleri için de toplatma kararı alındı.

Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı

KÜÇÜK PARÇALAR VE KORDON UZUNLUĞU RİSK OLUŞTURUYOR

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) yayımlanan bildirime göre, “Havuzlu Ördek Olta” isimli oyuncak güvenlik standartlarını karşılamadı. HL-3004 model numaralı ürünün fiziksel ve mekanik özellikleri bakımından ilgili standartlara uygun olmadığı tespit edildi.

Bakanlığın açıklamasında, oyuncağın küçük parçalar ve kordon uzunluğu nedeniyle boğulma riski taşıdığı belirtildi. Ürünün çocukların kullanımına uygun güvenlik koşullarını sağlamadığı kaydedildi.

Çocukların elinden düşürmediği oyuncak yasaklandı: Bakanlık toplatma kararı aldı

SATIŞI YASAKLANDI, PİYASADAKİ ÜRÜNLER TOPLATILACAK

Yapılan değerlendirmelerin ardından oyuncak hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılması yönünde önlem alındı.

21 Ekim 2026 tarihinde alınan karar, 5 Kasım'da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yayımlandı. Böylece çocukların güvenliğini tehdit edebilecek ürünün satışının önüne geçilmesi ve piyasadaki örneklerinin toplatılması hedeflendi.

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