Son Dakika Haberleri: Çocukların yuvarladığı tekerlek yaşlı kadını öldürdü
Son Dakika 3. Sayfa Çocukların yuvarladığı tekerlek yaşlı kadını öldürdü

Çocukların yuvarladığı tekerlek yaşlı kadını öldürdü

6 saat önce

Çocukların yuvarladığı tekerlek yaşlı kadını öldürdüİZMİR - İzmir'de çocukların yokuştan yuvarladığı kamyon tekerleğinin yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarpması sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Çocukların yuvarladığı tekerlek yaşlı kadını öldürdü

İZMİR - İzmir'de çocukların yokuştan yuvarladığı kamyon tekerleğinin yol kenarında yürüyen yaşlı kadına çarpması sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, İzmir'in Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaşları 6 ve 8 arasında değişen üç çocuk, oyun oynadıkları sokakta bir kamyon tekerleği buldu. Oyun oynamak amacıyla yokuşun başına gelen çocuklar, tekerleği yokuştan aşağıya bıraktı. Yükseltinin de etkisiyle hızla yuvarlanan kamyon tekerleği, yol kenarında bulunan 70 yaşındaki Gülbade Kevik ve 79 yaşındaki Dilber Karataş'a çarptı. Kevik kafasını taşa çarparak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Dilber Karataş'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Mahalle sakinlerinden Kürşat Gazi Sırçalı, "Üç çocuk, kamyon lastiğini yokuş aşağı salmış, lastik yaşlı bir teyzeye çarpmış ve teyze vesaf etmiş, sonra da kaçmışlar. Bu mahallede hırsızlık olayları gibi pek çok sorun yaşanıyor. Bu tip olayların yaşanmaması için çözüm istiyoruz" dedi.

Çocukların yuvarladığı tekerlek yaşlı kadını öldürdü

İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 06:27 Kaynak: İHA
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