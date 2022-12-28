Çocuklarına işkence eden anneden kan donduran savunma: Kocam istediği için yaptım - Son Dakika
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Çocuklarına işkence eden anneden kan donduran savunma: Kocam istediği için yaptım

28.12.2022 17:10

Bursa'da 4 çocuğunun ağzını bantladıktan sonra, çakmakla vücutlarını yakarak işkence eden anne ve babanın o anları cep telefonu kamerasına kaydedildi. Gözaltına alınan kadının emniyetteki ifadesinde, "Kocam istediği için çocuklarımızı dövdüm" dediği öğrenilirken, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan çift cezaevine gönderildi.

Bursa'daRayyan El İsa (37) ile eşi Hanan Ramadan'ın (32) yaşadığı evden gelen çocuk ağlamalarını duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi. Aileyi takip eden komşuları ve yakınları, anne Hanan Ramadan'ın 4 çocuğuna şiddet uyguladığını gördü.

ÖNCE AĞIZLARINI BANTLADI SONRA YAKTI

İsmi öğrenilemeyen aile yakını, annenin çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarının çeşitli yerlerini yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi. Aile yakını, ardından görüntüleri paylaşarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, cumhuriyet savcılığından izin alarak aileyi takibe aldı. Yapılan araştırma neticesinde Hanan Ramadan ve Rayyan El İsa'nın çocukları R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.'ye (2) şiddet uyguladığı tespit edildi.

ANNE VE BABA TUTUKLANDI

Hanan Ramadan ve eşi Rayyan El İsa gözaltına alındı. Ramadan'ın emniyetteki ifadesinde, "Kocam istediği için çocuklarımızı dövdüm" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan anne ile baba, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuk ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

Kaynak: İHA
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Yıldırım, Çocuk, Bursa, Aile, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarına işkence eden anneden kan donduran savunma: Kocam istediği için yaptım - Son Dakika

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