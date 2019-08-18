Son Dakika Haberleri: Çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu
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Çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu.

Çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmaya çalışan iki anne boğuldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2'sinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Arıkök kırsal mahallesinde yaşandı. İddiaya göre aileleriyle birlikte piknik yapmak için Atatürk Baraj Gölü kıyısına giden 3 çocuk serinlemek için suya girdi. Çocuklar suyun derin olduğunu fark edemeyince dibe battı. Olayı gören Nimet Yıldırım ile Sıdıka Beden isimli anneleri suya atlatarak çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, anneleri ise suyun içinde gözden kayboldu. Hastaneye kaldırılan 3 çocuktan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine giden ekipler, suda kaybolan iki kadına ulaşamayınca su altı polislerini çağırdı. Dalgıç polisler, yaptıkları çalışma sonucunda Nimet Yıldırım ve Sıdıka Beden'in cesetlerine ulaşarak sudan çıkarttı. Cenazeler Bozova Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
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