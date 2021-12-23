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Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu

23.12.2021 09:49

Son dakika haber: Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu -Mersin'de iki çocuk annesi kadın, husumetli olduğu akrabaları tarafından çocuklarıyla birlikte yakılmaya çalışıldığını, yatak odasının penceresinden kaçarak kurtulduklarını iddia etti -Ateşe verilen evi eşyalarla birlikte küle dönen Işıl...

Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu

- Mersin'de iki çocuk annesi kadın, husumetli olduğu akrabaları tarafından çocuklarıyla birlikte yakılmaya çalışıldığını, yatak odasının penceresinden kaçarak kurtulduklarını iddia etti

-Ateşe verilen evi eşyalarla birlikte küle dönen Işıl Acer, olayı gerçekleştirenlerin kendisini çocuklarıyla tehdit ettiklerini belirterek, suçluların cezalarını çekmelerini istedi

MERSİN - Mersin'de iki çocuk annesi kadın, husumetli olduğu akrabaları tarafından çocuklarıyla birlikte yakılmaya çalışıldığını iddia etti. 23 yaşındaki Işıl Acer, yatak odasının penceresinden çocuklarıyla birlikte kaçmayı başardığını söylerken, ateşe verilen evi eşyalarla birlikte küle döndü.

Mersin'in merkez Mezitli ilçesi Hürriyet Mahallesinde yaşayan Işıl Acer, kavgalı olduğu akrabaları tarafından evinin yakıldığını iddia etti. 2,5 ve 4 yaşlarında iki çocuğu olan Acer, daha önce husumetli olduğu akrabalarının kendisini yakmaya çalıştıklarını, annesini darp ederek arabasını da kırdıklarını belirterek, "Öz dayılarım yaptı bunu. Evimden, her şeyimden vazgeçtim, çocuklarım vardı içeride, yanabilirlerdi" diyerek adalet istedi.

"İçeride olduğumu biliyorlardı. Çocuklarım yanabilirdi"

Eşi sandık işinde çalışan, eşinin ailesi ise sepetçilikle geçimini sağlayan Işıl Acer, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı. 17 Aralık Cuma günü öğleden sonra akrabalarıyla kavga ettiklerini söyleyen genç anne, eşi çalıştığı için evde olmadığını dile getirerek, "Bu şahıslardan korkumdan, çocuklarımın can güvenliği yoktu, o gece uyumadım. Gece saat 03.00'te öz dayılarım arabayla geldiler, dışarıdan bana hakaret ederek, elinde benzin bidonuyla beni canımla ve çocuklarımla tehdit ettiler. Kapıyı içeriden kilitledim, yatak odamdan kaçtım. Yarım saat sonra komşularım bana 'evin yanmış' dediler. Dünyam başıma yıkıldı. Çocuklarım yanabilirdi. Benim içeride olduğumu biliyorlardı, gördüler zaten. Kapıya bir-iki defa vurdular, 'çık dışarıya, seni yakacağız' dediler, çocuklarımı tehdit ettiler. Daha önce de bunlar benim 3 aylık bebeğimi düşürdüler" ifadelerini kullandı.

"Annemi dövdüler, arabamı kırdılar"

Yangın nedeniyle evindeki bütün eşyaların kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Acer, çocuklarının giyecek kıyafeti bile kalmadığını söyledi.

Evinin yandığı gecenin sabahında, kendisine ait arabayla annesinin evine gittiğini anlatan Acer, "Ben karakola gitmiştim. Arabayı annemin evinin önüne park ettim. Beni de orada zannediyorlar, yani beni darp edecekler. Annem içerideymiş, 'sen buna niye sahip çıkıyorsun' diyerek annemi dövüyorlar. O sırada benim arabamı görüyorlar ve kırıyorlar. Ben adalete sığınıyorum. Cezalarını çekmelerini istiyorum. Bu şahıslar nerede? Sokağa çıkamıyorum, tehdit ediyorlar, çocuklarımla tehdit ediyorlar. Türkiye'ye sesleniyorum, adaletin yerini bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan, annenin darp edilme ve arabanın kırılma anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

"Şikayetçi olduk. Adalete güveniyoruz"

Genç kadının kayınbabası 60 yaşındaki Nevzat Yavuz da olayın yaşandığı gün, yaptıkları sepetleri sattıkları cadde üzerindeki sergide oldukları sırada gelini ile akrabalarının kavga ettiklerini belirterek, "Kavga eden iki kişi, silahla evini basıyor. O da kendini korumak amacıyla bir el ateş ediyor, onların birine değiyor saçma. Bunun üzerine hepimizin evlerine saldırıyorlar. Can güvenliğimiz yok. Buradan kaçtık, aşağı mahalledeki çocuklarımın yanına gittik. Polisler, 'bugün evinize gitmeyin, burada kalın' dediler. Aynı gece saat 03.30 civarında haber geldi, 'oğlunun evini cayır cayır yaktılar' dediler. Geldik ki her yer yanmış. Polis ve itfaiye geldi. Şikayetçi olduk. Biz adalete güveniyoruz, her zaman güvenimiz sonsuz ama nasıl bir evi yakarlar da serbest kalırlar, anlayamıyoruz. Şahıslar belli. Gelinim hepsini tespit etmiş. Adaletin sağlanmasını istiyoruz. Burada can güvenliğimiz yok. O gecenin sabahında da gelinimin arabasını kırdılar. Biz o olayda da yoktuk ama kamera görüntüleri var" dedi.

Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu
Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu

Mezitli, Mersin, kavga, Acer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Genç kadın ve çocukları yanmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


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