"Şanlıurfa Coğrafi İşaret Tescili İstişare Komisyonu" toplandı - Son Dakika

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi koordinesinde "Şanlıurfa Coğrafi İşaret Tescili İstişare Komisyonu" toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, coğrafi işaret tescil başvurularının tek elden yürütüleceği ve 38 kurumun yer aldığı toplantı, Urfa City AVM Toplantı Salonu'nda düzenlendi.

Burada konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selami Yıldız, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül önderliğinde kurulan komisyon sayesinde coğrafi işaret tescil işlemlerinin biraz daha hızlandırılacağını belirtti.

Şanlıurfa'da yöresel ürünlerin tescillenmesi noktasında ortak akılla hareket ederek önemli bir ivme kazanmak istediklerini ifade eden Yıldız, toplantıya katılan tüm katılımcılara belediye adına teşekkür etti.

Toplantıya, komisyonda yer alan kurumlar ile merkez ve ilçe belediyelerinin temsilcileri katıldı.