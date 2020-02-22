'Çok güzel gösteriler' Demirci'yi kahkaya boğdu - Son Dakika
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'Çok güzel gösteriler' Demirci'yi kahkaya boğdu

7 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde 7 Lise okulu tarafından hazırlanan skeçler ile "Çok güzel gösteriler Demirci' yarışmasında kahkaha tufanı yaşandı.

'Çok güzel gösteriler' Demirci'yi kahkaya boğdu, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde 7 Lise okulu tarafından hazırlanan skeçler ile "Çok güzel gösteriler Demirci' yarışmasında kahkaha tufanı yaşandı.


Demirci Belediyesince organize edilen "Çok güzel gösteriler Demirci' skeç yarışmasına ilçedeki tüm lise okulları kendi hazırladıkları özel skeç oyunları ile sahnede yer aldı.


Ticaret ve Kültür Merkezi konferans salonunda düzenlenen skeç yarışmasına Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, eşi Güzide Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat İnce, ilçe halkı ve öğrenciler katıldı.


Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı skeç programı 5 jüri üyesi tarafından değerlendirildi.


Yarışmanın finalinde, veliler yarışıyor skeci ile Anadolu Lisesi birinci, Şarkı Yarışması skeci ile Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci ve Külkedisi Kültekin skeci ile Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi üçüncü oldu.


Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Bir ve beraber olmak, farklı etkinlikler düzenleyerek sosyal faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Amacımız gençlerimizin öğrencilerimizin bu organizasyonlar ile özgüvenlerini kazanmaları ve kendilerini geliştirmeleridir. Gelecek yıllarda da bu organizasyonu gelenek haline getirerek sürdüreceğiz." dedi.


Skeç yarışmasında dereceye giren okulların ödülleri Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Okan Doğan tarafından verildi. - MANİSA

Selami Selçuk, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:02 Kaynak: İHA
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