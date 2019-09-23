Son Dakika Haberleri: Come Away Filmi
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Come Away Filmi

1 saat önce

Come Away filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Come Away filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

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Lewis Carroll'ın Alice Harikalar Diyarı'nda ve J.M. Barrie'nin Peter Pan öykülerinin yeni beyaz perde filminin yönetmenliğini Brenda Chapman üstlenirken başrollerde Angelina Jolie, Gugu Mbatha-Raw, Michael Caine, David Oyelowo ve Anna Chancellor yer alıyor.

Yönetmen: Brenda Chapman

Senaryo: J.M. Barrie, Lewis Carroll, Marissa Kate Goodhill

Oyuncular: David Gyasi, Angelina Jolie, Gugu Mbatha-Raw, Michael Caine, Anna Chancellor, Derek Jacobi, David Oyelowo, Clarke Peters, Roger Ashton-Griffiths, Damian O'Hare, Jordan A. Nash , Reece Yates, Shun Yin, Jo Wheatley, Keira Chansa, Tristan Henry, Andrew Dunkelberger, Daniel Swain, Rishi Kuppa, Rob Pavey, Oliver Frank Newman, Harry Paul Newman, Samuel Pont, James Pavey, Thomas Goodridge, Carter Thomas, Martin Ballantyne, Petra Bryant, Richard Stanley

Filmin Türü: Macera

Orijinal Adı: Come Away

Yapımcı Firma: Endurance Media

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: İngiltere, ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Pinema

Vizyon Tarihi: 20.12.2019


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Anna Chancellor, Angelina Jolie, David Oyelowo, Michael Caine, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 09:54 Kaynak: InterSinema.com
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