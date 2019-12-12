ÇOMÜ'de Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÇOMÜ'de Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni - Son Dakika

ÇOMÜ'de Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni

6 saat önce

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 10 Aralık 2007'de yaşamını yitiren Türk iktisatçı, akademisyen ve eğitimci Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni düzenlendi.

ÇOMÜ'de Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni, System.String[]

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) 10 Aralık 2007'de yaşamını yitiren Türk iktisatçı, akademisyen ve eğitimci Prof. Dr. Sabahattin Zaim için anma töreni düzenlendi.

Türk iktisatçı, akademisyen ve eğitimci Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 12'nci ölüm yıl dönümünde, ÇOMÜ Troia Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu'nun semazen gösterisiyle program devam etti.

Sabahattin Zaim'i anma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, "Yaklaşık 25 sene önce Sabahattin Zaim hocanın yanında lisans, doktora çalışmalarına başladım. Yaklaşık 25 yıl hocaya fiilen asistanlık yaptım. Hocayı yaz tatillerinde dahi göremeden duramazdım. Çok üst düzeyde talebeler yetiştirdi. Talebelerin önemli bir kısmı akademisyen oldu, önemli bir kısmı bürokrat oldu, önemli bir kısmı siyasetçi oldu. Toplumun her kesimine insan yetiştirdi. Samimiyetle söylüyorum; hocam kadar beni hayatımda etkileyen başka hiçbir şey olmamıştır" dedi.

Rektör Murat'ın konuşmasının ardından anma töreni, 'Bir akademisyen modeli olarak Prof. Dr. Sabahattin Zaim' konulu konferans ile sona erdi.


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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:48 Kaynak: DHA
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