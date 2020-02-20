Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu - Son Dakika

Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu

7 saat önce

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya'nın kışın da tatil yapılabilecek bir turizm bölgesi olduğunu göstermek istediklerini belirterek, "Antalya'yı 12 ay boyunca ziyaret edilebilen bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, Antalya'nın kışın da tatil yapılabilecek bir turizm bölgesi olduğunu göstermek istediklerini belirterek, "Antalya'yı 12 ay boyunca ziyaret edilebilen bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliğince Serik ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu" başladı.

Foruma 55 ülkeden yaklaşık 80 hava yolu, 200 havalimanı, tur operatörleri ve turizm otoritelerinden oluşan 600'ün üzerinde delege katıldı.

Açılışın ardından "Havayolları-2020'deki büyük zorluklar", "Antalya büyük fırsatları olan iddialı bir şehir", "Havacılık çevresel taahhütlerini nasıl yerine getirecek, 150'nin altındaki koltuk pazarı" ve " Avrupa'ya daha iyi hizmet mi getiriyor" başlıklı panel ve ikili görüşmelere geçildi.

Deniz Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, katılımın yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Antalya'nın yüksel potansiyele sahip bir destinasyon olduğunu belirten Varol, "Temel amacımız, Antalya'nın kışın da tatil yapılabilecek bir yer olduğunu göstermek. Antalya'yı 12 ay boyunca ziyaret edilebilen bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz. Antalya'ya gelen turist gruplarına kentimizin kışın da ziyaret edilebilecek Avrupa'nın en güzel destinasyonlarından birisi olduğunu anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Antalya Tanıtım Vakfı ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ciddi bir iş birliği içinde olduklarını dile getiren Varol, misafirlerin kentten güzel anılarla ayrılmaları için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Varol, "Foruma katılan hava yolu firmalarının yarıdan fazlası Antalya'ya hiç uçmamış. Bunlarda en az birisini Antalya'ya getirebilmek için yola çıktık ancak bugün 2-3 ciddi firma neredeyse 'Buyurun oturalım, bu işin ciddi pazarlığını yapalım' seviyesine geldi." dedi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz da forumun havacılığın yanında turizm fuarı olduğunu, kentte ilk kez düzenlendiğini söyledi.

Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu yarın sona erecek.

Connect 2020-Antalya Rota Geliştirme Forumu

Deniz Varol, Antalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:59 Kaynak: AA
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