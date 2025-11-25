Cook Dağı'nda Dağcı Trajedisi - Son Dakika
Dünya

Cook Dağı'nda Dağcı Trajedisi

Cook Dağı\'nda Dağcı Trajedisi
25.11.2025 13:19
Yeni Zelanda'daki Cook Dağı'na tırmanan ekipten 2 kişi düştü, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yeni Zelanda'daki 3 bin 724 metre yüksekliğindeki Cook Dağı'na tırmanan 4 kişilik dağcı grubundan 2'sinin düşerek hayatını kaybettiği bildirildi. Tırmanış sırasında dağda mahsur kalan grubun yardım çağrısı göndermesi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldığı ve bu çalışmaların gece boyunca devam ettiği aktarıldı.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİĞİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Çalışmaların sonucunda, birbirine iple bağlı olan dağcılardan 2'sinin dağdan düşerek yaşamını yitirdiği tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin sabahın erken saatlerinde helikopterle bölgeden alındığı, gruptaki diğer iki kişinin ise kurtarıldığı ifade edildi. Yaşamını yitirenlerin kimliklerinin henüz açıklanmadığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Dünya, Kaza, Doğa, Son Dakika

