Cooper ve el-Şara'nın Görüşmesi

(ANKARA) – ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Komutan Amiral Brad Cooper'ın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el- Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Tim Hawkins tarafından yapılan yazılı açıklamada, CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmede "Suriye hükümet güçlerinin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yürürlükte olan ateşkese uymasının ve Suriye'de tutulan DEAŞ mensubu tutukluların Irak'a koordineli şekilde transfer edilmesinin öneminin ele alındığı" kaydedildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komutan Amiral Brad Cooper, 21 Ocak'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, Suriye hükümet güçlerinin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yürürlükte olan ateşkese uymasının önemini ve Suriye'den Irak'a DEAŞ tutuklularının koordineli şekilde transfer edilmesine destek verilmesi konularını ele aldı. Amiral Cooper, Cumhurbaşkanı el-Şara'ya CENTCOM'un Suriye'den Irak'a kadar 7 bine kadar DEAŞ tutuklusunun düzenli ve güvenli bir şekilde transfer edilmesine yönelik planı hakkında bilgi verdi. Cooper, bu süreçte Suriye güçleri ile sahadaki diğer tüm unsurların, söz konusu transferi engelleyebilecek veya sekteye uğratabilecek herhangi bir faaliyetten kaçınmalarına yönelik beklentileri de dile getirdi.

Liderler ayrıca, Suriye'de DEAŞ'ın kalıcı şekilde yenilgiye uğratılmasına yönelik güçlü ve devam eden ortak taahhütlerini yeniden teyit etti. Suriye'de DEAŞ'ın yeniden güç kazanmasının önlenmesi, Amerika Birleşik Devletleri'ni, bölgeyi ve dünyayı daha güvenli hale getirmektedir."