Çöp toplamak için dağları bayırları aştılar - Son Dakika

Ataşehirli vatandaşlar doğa yürüyüşü kapsamında 7 kilometre yürüyerek 440 rakımlı Kayışdağı'nda çöp topladı. Yürüyüş yapan vatandaşlar bir yandan spor yaparken bir yandan çevreyi temizledi.



Ataşehir Belediyesi ile Ata İzci Grubu'nun ortak çalışmasıyla yaklaşık 100 öğrenci ve vatandaş çöp toplamak için Kayışdağı'na çıktı. 7 kilometre süren yürüyüşe Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse ile çok sayıda öğrenci ve vatandaş katıldı. Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşte Kayışdağı zirvesine gelen öğrenciler burada çöp topladı. Soğuk havaya aldırmayan öğrenciler, yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çektirerek eğlence dolu anlar yaşadı.



Yürüyüşte açıklamalarda bulunan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Köse, "Deneme yürüyüşlerimizden birini daha gerçekleştirdik, önümüzdeki zamanlar için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Geçen zamanlarda bundan 15 gün önce bir yürüyüş daha düzenlemiştik. Yürüyüş yapıyoruz, çocuklarımız var zirveye çıkarken de çevre temizliğimizi yaptık. Zirvede de çevre temizliğimizi yapıyoruz. Bu çalışmayla çocuklarımızı teknolojinin ağından kurtararak sosyalleştirmeyi amaçlıyoruz. Ailesiyle birlikte Pazar günleri yürütmeye çalışıyoruz. Bu doğa yürüyüşleri gün geçtikçe büyüyecek, Ataşehirli vatandaşlarımızı yürüyüşe davet ediyorum. Buraya bizle gelen programa katılan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Soğuk havaya rağmen Kayışdağı'nın tepesine çöp toplamaya çıkan gençler, "Doğayı herkesin korumalı, çevreyi temiz tutmalıyız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL