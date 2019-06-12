Copa América Superstars: Ederson
3 saat önce
25 yaşındaki kaleci Ederson, Brezilya'nın Copa América şampiyonu olma arayışına katkıda bulunabileceğini umuyor. Ederson, Manchester City ile dört kat kazanan muhteşem bir sezon geçirdi. Ederson bu yaz Brezilyalı bir kahraman olabilir mi?
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06
25 yaşındaki kaleci Ederson, Brezilya
'nın Copa América şampiyonu olma arayışına katkıda bulunabileceğini umuyor. Ederson, Manchester City
ile dört kat kazanan muhteşem bir sezon geçirdi. Ederson bu yaz Brezilyalı bir kahraman olabilir mi?
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