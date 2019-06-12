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Copa América Superstars: Ederson

3 saat önce

25 yaşındaki kaleci Ederson, Brezilya'nın Copa América şampiyonu olma arayışına katkıda bulunabileceğini umuyor. Ederson, Manchester City ile dört kat kazanan muhteşem bir sezon geçirdi. Ederson bu yaz Brezilyalı bir kahraman olabilir mi?

25 yaşındaki kaleci Ederson, Brezilya'nın Copa América şampiyonu olma arayışına katkıda bulunabileceğini umuyor. Ederson, Manchester City ile dört kat kazanan muhteşem bir sezon geçirdi. Ederson bu yaz Brezilyalı bir kahraman olabilir mi?
Copa América Superstars: Ederson
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:06 
Spor
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