Corendon Airlines Kabin Memuru Alımına Başladı

16.01.2026 13:15
Corendon Airlines, Antalya merkezli kabin memuru alımı için başvuruları LinkedIn'den açtı.

Corendon Airlines, genişleyen uçuş operasyonları kapsamında kabin memuru alımı için başvuruları açtı. Şirketin Antalya'daki merkezinde görevlendirilecek pozisyonlara, Antalya'da ikamet eden ya da kente taşınabilecek adaylar başvurabileceği bildirildi.

Aranan nitelikler

Başvuracak adayların Türk vatandaşı olması ve en az iki yıl geçerli Türk pasaportuna sahip bulunması gerekiyor. Kabin memurlarının Antalya merkezli görev yapacak olması nedeniyle, Antalya'da ikamet eden ya da buraya taşınabilecek kişiler tercih ediliyor. Adayların uçuş görevlerini yerine getirmelerine engel herhangi bir sağlık sorununun bulunmaması ve adli sicil kaydının olmaması şartı aranıyor. Eğitim kriterleri kapsamında, Türkiye'de eğitim almış adaylardan en az ön lisans mezuniyeti istenirken, yurt dışında eğitim görmüş adayların en az 10 yıllık eğitim sürecini tamamlamış ve lise diploması ya da dengi bir belgeye sahip olması gerekiyor. Dil yeterliliğinde ise İngilizcede en az B1 seviyesinde yetkinlik tercih ediliyor. Rusça, Almanca, Felemenkçe ve diğer Avrupa dillerinden birinde iyi seviyede bilgi sahibi adaylar öncelikli değerlendiriliyor. Deneyimli kabin memuru adaylarının son aktif uçuşlarının beş yıldan eski olmaması ve geçerli TES (Attestation) belgesine sahip olmaları gerektiği kaydedildi.

Başvurular LinkedIn üzerinden alınıyor

Corendon Airlines'ın kabin memuru alımına ilişkin tüm detaylar ve başvuru bağlantılarının LinkedIn üzerinden erişime açıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Havacılık, Linkedın, Antalya, Yerel, Son Dakika

