Çorlu 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını teslim aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorlu 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını teslim aldı - Son Dakika

Çorlu 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını teslim aldı

6 saat önce

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen ACES Europe ödül törenine katılarak 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını Çorlu'ya getirdi.

Çorlu 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını teslim aldı, System.String[]

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen ACES Europe ödül törenine katılarak 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını Çorlu'ya getirdi.


Çorlu Belediyesi tarafından yapılan adaylık başvurusunun ardından 21-22 Kasım 2019 tarihlerinde Çorlu'ya gelen Avrupa Spor Kentleri Federasyonu (ACES Europe) heyetinin verdikleri olumlu rapor doğrultusunda Çorlu'nun 2020 Avrupa Spor Kenti ilan edilmesiyle birlikte Brüksel'e davet edilen Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt beraberinde Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Güner Çetin ve Meclis Üyesi Cüneyt Ergün ile birlikte Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen ödül törenine katıldı.


"Çorlu'muzun marka değerini yükseltiyor olmanın mutluluğu yaşıyoruz"


2020 Avrupa Spor Kenti ödülünü ACES Europe Başkanı Gian Francesco Lupattelli'nin elinden alan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt törende yaptığı konuşmasında, "Öncelikle Avrupa Spor Kentleri Federasyonu (ACES Europe) yetkililerine teşekkür ediyorum. Bugün dünyanın faklı şehirlerini evrensel spor alanında bir araya getirdiniz. Çorlu'muz Trakya'nın en büyük şehirlerinden biri olarak sporda katkı sunmak üzere var olmaya devam edecek. Ümit ediyorum ki, farklı şehirlerdeki insanları buluşturan bu etkinlikler de bir arada olmaya devam edeceğiz" dedi.


Başkan Sarıkurt konuşmasının ardından yaptığı değerlendirmede ödüle layık görülmekten ve ödülü almış olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Sporda öncü belediye olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avrupa Spor Kentleri Federasyonu'nun (ACES Europe) Çorlu'muzu 2020 Avrupa Spor Kenti ilan etmesinin ardından şehrimizin marka değeri oldukça yükseldi. Çorlu'muzun marka değerini her geçen gün yükseltiyor olmanın mutluluğu yaşıyoruz. Sporda bölge lideri olma hedefimiz bu ödülle taçlandı" diye konuştu.


"Çorlu'muzun 2020 Avrupa Spor Kenti olmasının haklı gururunu yaşıyoruz"


Çorlu'muzun 2020 Avrupa Spor Kenti olması hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından büyük bir önem taşıyor. Çorlu bugünden itibaren spor alanında ülkemiz genelinde ve Avrupa nezdinde adından sıkça söz ettirecek. Hazırlayacağımız projelerle Çorlu'muza değer katacak ve örnek bir spor kenti olarak haklı bir gurur yaşayacağız. Öte yandan ödül törenimizde bizleri yalnız bırakmayan Avrupa Parlamentosu Hak ve Özgürlükler Hareketi Milletvekili İlhan Küçük, Avrupa Sosyalistler Partisi Yönetim Kurulu Üyesi Kader Sevinç, ACES Europe Balkanlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Anatoliy Iliev'e de ayrıca teşekkür ederim. Hem kentimiz hem de ülkemiz adına oldukça sevinçliyim" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Brüksel, Avrupa, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çorlu'daki tren kazası davasına küçük kızın sözleri damga vurdu: Benim babamı kim öldürdü?
Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız

Son Dakika Haberleri
22:01 Muğla'da hortum (3) - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
22:00 Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye götüren dolmuş şoförü o anları anlattı - Son Dakika
22:00 Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika
21:58 TİKA'dan, Ekvador'da otizm eğitim merkezine destek - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:04:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorlu 2020 Avrupa Spor Kenti unvanını teslim aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]