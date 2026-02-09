Çorlu'da Emeklilerle Buluşma ve Anma Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çorlu'da Emeklilerle Buluşma ve Anma Konseri

Çorlu\'da Emeklilerle Buluşma ve Anma Konseri
09.02.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, emeklilerle bir araya gelip projeler hakkında bilgi verdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, emeklilerle bir araya geldi.

Sarıkurt, CHP Çorlu İlçe Başkanlığınca belediye düğün salonunda düzenlenen "Emekli-Sen ile Çay Simit Buluşması" programında talepleri dinledi.

Emeklilerin yıllarca alın teri dökerek ülkeye hizmet ettiğini belirten Sarıkurt, yaşlıların hayatını kolaylaştıracak projeler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Manço ve Karaca konserle anıldı

Çorlu ilçesinde Barış Manço ve Cem Karaca için anma konseri düzenlendi.

Çorlu Belediyesince, Ünal Baysan Kültür Merkezinde düzenlenen konserde müzisyen Ali Altay ve orkestrası ustalardan eserler seslendirdi.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, burada yaptığı konuşmada, Barış Manço ve Cem Karaca'nın Anadolu'nun sesini dünyaya şarkılarıyla duyurduğunu kaydetti.

Sarıkurt, incelemede bulundu

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Koral El ile ilçede incelemede bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahadaki mevcut durumu inceleyen heyet, çalışmaların öncelik verileceği yerler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkurt, vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile tam bir uyum içinde çalıştıklarını kaydetti.

Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı

Çorlu Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleşti.

Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyesi Onur Yıldız tarafından okunan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu ile meclis üyesi Yunus Emre Sülün tarafından okunan İçişleri Komisyonu Raporu görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Şeyhsinan Mahallesi'ndeki parka merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in isminin verilmesi konusu oy birliğiyle komisyona havale edildi.

İş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Çorlu ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Zafer Mahallesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüldü.

İş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ahmet Sarıkurt, Barış Manço, Cem Karaca, Tekirdağ, Güncel, Çorlu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorlu'da Emeklilerle Buluşma ve Anma Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı Çarşaf giydirilmiş domuz görseli paylaştı, gözaltına alındı
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
13:26
Real Madrid tek başına kaldı Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi
13:06
Arda Güler’e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
Arda Güler'e demediğini bırakmadı: Burası Real Madrid
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:12
Epstein belgeleri Avrupa’da en çok İngiltere ve Norveç’i sarstı
Epstein belgeleri Avrupa'da en çok İngiltere ve Norveç'i sarstı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:16:22. #7.11#
SON DAKİKA: Çorlu'da Emeklilerle Buluşma ve Anma Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.