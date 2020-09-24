Çorlu'da hobi bahçelerine kayıtlar için son gün 31 Ekim - Son Dakika

Bir projesini daha hayata geçirmeye hazırlanan Çorlu Belediyesi şehir hayatı içinde doğaya kaçış noktası olacak hobi bahçeleri ile Çorlu halkı kendi meyve ve sebzelerini yetiştirmenin mutluluğunu yaşayacak.

Çorlulu vatandaşların şehir hayatı içerisinde doğal yaşamın keyfini çıkarabilmeleri ve sosyalleşebilmelerini sağlayabilmek amacıyla kurulacak hobi bahçeleri için ön talep toplanmaya başlandı. Çorlu halkının doğa ile iç içe olmasını amaçlayan hobi bahçelerinin Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı 159 ada üzerinde kurulması planlanıyor. 180 adet hobi bahçesinin 18 adedi şehit yakını, gazi ve 1. derece gazi yakını ile en az yüzde 40 engelli vatandaşlara ücretsiz olarak ayrılacak.

Bahçe tahsisi yapılacak

Taleplerin toplanmasının ardından Hobi Bahçesi için encümen huzurunda asil ve yedek listenin belirleneceği kura çekimi gerçekleştirilecek. Kuranın ardından bahçe tahsisleri yapılacak ve vatandaşlar 1 Mart - 15 Aralık 2021 tarihleri arasında bahçede üretim yapabilecek. Hobi bahçesi tahsis ücreti, Çorlu Belediye Meclisi'nin belirleyeceği 2021 yılı ücret tarifesine göre düzenlenecek ve Mart ile Temmuz ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek.

Üretime açılacak hobi bahçeleri için 31 Ekim 2020 tarihine kadar Çorlu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne yazılı olarak müracaat edilmesi gerektiği bildirildi. - TEKİRDAĞ