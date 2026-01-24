Çorlu'da Motosiklet Alev Aldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeyken alev alan motosiklet, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Omurtak Caddesi'nde, henüz ismi öğrenilemeyen bir motokuryenin kullandığı motosiklet, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Motosikletinin yandığını fark eden sürücü, aracı durdurarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Olayda motosiklette maddi hasar meydana geldi. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.