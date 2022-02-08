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Çorlu Deresi taştı - Son Dakika

Çorlu Deresi taştı

08.02.2022 16:09

Çorlu Deresi taştı Dere köprüsü sular altında kaldı Aşırı yağışlar nedeniyle önceki gün taşma noktasına gelen Ergene Nehri'ne dökülen Çorlu Deresi'nde taşma meydana geldi.

Çorlu Deresi taştı

Dere köprüsü sular altında kaldı

TEKİRDAĞ - Aşırı yağışlar nedeniyle önceki gün taşma noktasına gelen Ergene Nehri'ne dökülen Çorlu Deresi'nde taşma meydana geldi. Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi ile Çorlu'ya bağlı Sarılar mahallelerini bir birinden ayıran köprüdeki kanallar yoğun suyu taşımaya yetmeyince köprü ve çevresi sular altında kaldı.

Marmara Bölgesi'nin Karadeniz kıyılarında yer alan Yıldız Dağları'ndan doğarak pek çok yerleşim yerinden geçen ve Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi'ne dökülen Ergene Nehri'nin kollarından biri olan Çorlu Deresi aşırı yağışlar ve kar sularının erimesi sebebiyle taştı.

Çorlu ve Ergene ilçelerinden de geçen Çorlu Deresi aşırı yağışlar nedeniyle yatağından taştı. Çorlu'nun Sarılar Mahallesi ile Ergene'nin Sağlık Mahallesi mahallelerini bir birinden ayıran Çorlu Deresi'nde yükselen su seviyesi nedeniyle köprü sular altında kaldı. Dere üzerindeki köprü kanallarının aşırı suyu taşımaması nedeniyle köprünün altından geçemeyen sular köprü üzerinden ve yoldan geçti.

Kirliliği ve adeta açık atık kanalı haline gelmesi sebebiyle sık sık gündem olan, yoğun yağış nedeniyle yağmur ve kar sularının su seviyesini yükselttiği Çorlu Deresi'nin rengi de siyahtan kahverengiye döndü.

Çorlu Deresi taştı
Çorlu Deresi taştı
Çorlu Deresi taştı

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Sarılar, Çorlu, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çorlu Deresi taştı - Son Dakika


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