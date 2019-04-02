Son Dakika Haberleri: Çorlu'nun Yeni Muhtarları Belli Oldu

Çorlu'nun Yeni Muhtarları Belli Oldu

2 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çorlu'nun yeni mahalle muhtarları da belli oldu.

Çorlu'nun Yeni Muhtarları Belli Oldu, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Çorlu'nun yeni mahalle muhtarları da belli oldu. Kıyasıya rekabetin yaşandığı muhtarlık seçimlerinde Çorlu'nun 26 mahallesinde yeni dönemde görev yapacak muhtarlar belirlendi.

Pazar günü yapılan seçimlerin ardından Çorlu'nun 26 mahallesinin 14'ünde muhtar değişikliği yaşandı. Önceki dönem muhtarlık yapan 12 isim görev yerini korumayı başarırken 14 muhtar değişti. Değişen muhtarlardan bazıları aday olmadı, bazıları ise yeni dönem için aday olduğu halde seçilemedi.

Çorlu'da 9 kadın muhtar

26 mahallesi bulunan Çorlu'da yeni dönemde 9 kadın muhtar da görev yapacak. Çorlu'da yeni dönemde sayısı artan kadın muhtarların 4'ü önceki dönemde de muhtar olarak yer alırken 5 kadın muhtar bu dönem ilk kez muhtarlık yapacak.

Çorlu'nun 26 mahallesi ve muhtarları ise şöyle:

"Cemaliye Soner Uğur, Deregündüzlü Sedat Er, Esentepe: Fatma Dağtekin, Havuzlar: Ahmet Özgür, Kazımiye: Yıldız Çelik, Hürriyet: Neşe Benek, Seymen: Aydın Dinler, Türkgücü: Nadir Uğur, Reşadiye: Yelda Tuncer, Sarılar: Fuat Döner, Şeyhsinan: Salim Sarıer, Zafer: Ahmet Arcan Cumhuriyet: Yılmaz Şenol, Çobançeşme: Lütfiye Arda, Hatip: Cemal Akın, Kemalettin: Aydemir Taşdemir, Nusratiye: Cemile Doğru, Alipaşa: Yılmaz Şenol, Hıdırağa: Fatma Özel, Maksutlu: Mustafa Topuz, Muhittin: Zührecan Gözaydın, Önerler: Yusuf Yıldırım, Rumeli: Habibe Kılıç Şengül, Silahtarağa: Adem Zenbil, Şahpaz: İlker Soydan, Yenice: Ruşit Öztürk" - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:47 Kaynak: İHA

Çorlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimlerin Bitmesinin Ardından Tanzim Çadırları Açılmadı Seçim Sonuçlarına İtiraz Süreci Nasıl İşleyecek? İşte Cevabı Bakan Albayrak Ekonomide Yeni Yol Haritasını Gelecek Hafta Açıklayacak Saltanat Gibi Muhtarlık... 41 Yıldır Mahalle Muhtarlığı Bu Ailede
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:50:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çorlu'nun Yeni Muhtarları Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]