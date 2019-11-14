Çorlu TSO ve PTT işbirliğinde e-ticaret semineri
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Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ile Tekirdağ PTT Baş Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "E-Ticaret, Lojistik, E-Tebligat ve KEP" konferansı Çorlu TSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ile Tekirdağ PTT Baş Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "E-Ticaret, Lojistik, E-Tebligat ve KEP" konferansı Çorlu TSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
Çorlu TSO üyelerinin katıldığı konferansta açılış konuşmalarının ardından Kanbolat Dalgıç, PTT Bank Hizmetleri, Elif Çıtak E-Ticaret Hizmetleri, Erdem Ercan Lojistik Hizmetleri ve Halid Babaarslan E-Tebligat ve Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri konularında katılımcılara bilgiler aktardı. - TEKİRDAĞ
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