Son Dakika Haberleri: Çorlu TSO ve PTT işbirliğinde e-ticaret semineri
Son Dakika Güncel Çorlu TSO ve PTT işbirliğinde e-ticaret semineri

Çorlu TSO ve PTT işbirliğinde e-ticaret semineri

6 saat önce

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ile Tekirdağ PTT Baş Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "E-Ticaret, Lojistik, E-Tebligat ve KEP" konferansı Çorlu TSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Çorlu TSO ve PTT işbirliğinde e-ticaret semineri, System.String[]

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (Çorlu TSO) ile Tekirdağ PTT Baş Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "E-Ticaret, Lojistik, E-Tebligat ve KEP" konferansı Çorlu TSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


Çorlu TSO üyelerinin katıldığı konferansta açılış konuşmalarının ardından Kanbolat Dalgıç, PTT Bank Hizmetleri, Elif Çıtak E-Ticaret Hizmetleri, Erdem Ercan Lojistik Hizmetleri ve Halid Babaarslan E-Tebligat ve Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetleri konularında katılımcılara bilgiler aktardı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Çorlu, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:45 Kaynak: İHA
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