Çorum Belediyesi 192 Personel Alıyor

19.01.2026 15:25
Çorum Belediyesi, 192 personel için başvuru sürecini tamamladı. 11.258 kişi başvurdu.

Çorum Belediyesi iştiraklerinde personel alımına yönelik başvuru süreci tamamlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beltaş AŞ, Beltur AŞ ve Personel Limited Şirketi bünyesinde istihdam edilecek 192 personel için açılan 57 ilana 11 bin 258 kişi başvurdu.

Başvuru sayısının yüksek olduğu 10 ilan için mülakata katılacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.

Açıklamada, 9 bin 317 başvuru arasında yapılacak kura çekimi 20 Ocak 2026 Salı günü saat 09.30'da Çorum Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Başvuru sayısının daha az olduğu diğer ilanlarda adayların özgeçmişleri sınav komisyonu tarafından incelenecek ve uygun bulunan adaylar doğrudan mülakata davet edilecek.

Açıklamada, "Tüm süreç şeffaf bir şekilde yönetilerek liyakat esaslı bir alım gerçekleştirilecektir. Kura çekimi Çorum Belediyesi ile Çorum Web TV'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Sonuçlar ise belediyenin resmi kanalları ile Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi (ÇOKİŞ) üzerinden duyurulacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

