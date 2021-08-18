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Çorum Belediyesi'nden Mecitözü'ne asfalt desteği - Son Dakika

Çorum Belediyesi'nden Mecitözü'ne asfalt desteği

18.08.2021 19:56
Çorum Belediyesi'nden Mecitözü'ne asfalt desteği, System.String[]

Çorum Belediyesi, şehir merkezinde sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmalarını gelen talepler doğrultunda ilçelerde de sürdürüyor.

Çorum Belediyesi, şehir merkezinde sürdürdüğü alt ve üstyapı çalışmalarını gelen talepler doğrultunda ilçelerde de sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Dodurga'ya asfalt döken Çorum Belediyesi, bu kez Mecitözü'nde asfalt çalışması yaptı.

'Pandemiye rağmen verdiğimiz sözlerin yüzde 70'ni tamamladık'

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'da seçim dönemi verdikleri sözleri pandemiye rağmen yüzde 70'ni tamamlamış bir Belediye Başkanı olarak Mecitözü halkının arasında olduğunu söyledi.

Çorum'a yönelik çalışmaları yaparken bu çalışmaları ilçelere de taşıdıklarını vurgulayan Başkan Aşgın, "Daha önce burada bir açılışa katıldığımızda şöyle demiştim. Ben buranın eniştesiyim. Eğer Rabbim imkan verirse bir gün Çorum dışında da bu tür hizmetler yapmaya imkanımız olursa Mecitözü'nde de yaparız demiştik. Alişan Yaşar başkanımız İl Başkanımız Yusuf Ahlatcı ile ile geldiklerinde asfalt taleplerini iletti. Ben de yapılması için talimat verdim. Sarıdede Mahallesinde muhtelif yerlerde 1 kilometrelik asfalt talepleri oldu. Biz de tamam dedik. Daha iki gün önce Dodurga İlçemizde de asfalt çalışması yaptık. Durmak yok azimle, aşkla, muhabbetle sadece merkezde değil bütün köy ve ilçelerimiz çalışmaya devam ediyoruz. Asfaltınız hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

'İki senedir bitmeyen yolu Çorum belediyesi tamamladı'

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ilçeye yaptığı yardımlar nedeniyle teşekkür eden AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar, "Başkan Aşgın'a giderek iki seneden beri kazılıp yapılmayan yolları olduğunu, bu yolların Çorum Belediyesi tarafından yapılmasını talep ettik. Başlayıp da iki senedir bitiremediğimiz yollar vardı. Bu yollar maalesef çok kötü durumdaydı, Mecitözü halkına yakışmıyordu. Büyük bir özveriyle ilçemizdeki asfalt çalışmalarını tamamlayan Çorum Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

'Başkanımız söz verdi, sözünü de yerine getirdi'

Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın Mecitözü'nün eniştesi olduğunu hatırlatarak "Biz başkanımızdan asfalt için bir söz aldık. Başkanımız da sözünü yerine getirdi. Bunun için önce Çorum Belediye Başkanıma, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'ya, Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan'a ve İlçe Başkanı Alişan Yaşar'a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

'İnsanımızın hayatına dokunan güzel bir hizmet'

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'da yapılan asfalt çalışmasının Mecitözü halkının hayatına dokunan güzel bir hizmet olduğunu belirtti. İlçe Başkanı Alişan Yaşar'ın kendilerine gelerek asfalt için destek istediğini hatırlatan Yusuf Ahlatcı, "Birlikte Belediye Başkanımızın yanına gittik ve hiç ikiletmeden bu çalışmanın yapılması talimatını verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun, aşure günümüz mübarek olsun." dedi.

'Başkan Aşgın sadece Çorum'a değil 13 ilçeye imza atıyor'

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın sadece Çorum merkeze değil Çorum'un 13 ilçesine imza attığını vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, "Bu sadece asfalt ile değil sosyal alanda, sportif alanda ayni ve nakdi tüm yardımları 13 ilçesine de yapıyor. Hiçbir ayrım yapmadan Çorum'da belediyecilik anlamında son iki senede çok güzel işlere imza attı ve bunun devamı da gelecek. Biraz önce kendisi de söyledi. Seçimlerde söz verdiği yapacak dediğimizlerin yüzde70'ni tamamladık dedi. Ben bir yöneticide şunu ararım. Yemiyecek, yedirmeyecek. Devletin hiç bir şeyini bir başkasına peşkeş çekmeyecek. Gecesini gündüzüne katıp Çorum için çalışacak. Öyle bir belediye başkanımız var. Kendisini tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Böyle bir belediye başkanıyla yol yürüdüğümüz için de açık söyleyeyim Çorum'da şanslıyız. Şaibesi olmayan hiçbir şaibede adı anılmayan, hiçbir kötü işte adı anılmayan pırıl, pırıl çalışkan işini bilen bir belediye başkanı. Bunu buradan tüm Çorum'a ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mecitözü'nde düzenlenen Sarıdede Mahallesi Asfalt döküm programına AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mecitözü Kaymakamı Murat Yayabaşı, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Alişan Yaşar ve ilçe sakinleri katıldı. - ÇORUM

Çorum Belediyesi'nden Mecitözü'ne asfalt desteği
Çorum Belediyesi'nden Mecitözü'ne asfalt desteği
Çorum Belediyesi'nden Mecitözü'ne asfalt desteği
Çorum Belediyesi'nden Mecitözü'ne asfalt desteği
Çorum Belediyesi'nden Mecitözü'ne asfalt desteği
Çorum Belediyesi'nden Mecitözü'ne asfalt desteği
Çorum Belediyesi'nden Mecitözü'ne asfalt desteği

AK Parti, Mecitözü, Hisarcık, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çorum Belediyesi'nden Mecitözü'ne asfalt desteği - Son Dakika


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