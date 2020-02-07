Çorum Belediyesinin yeni spor tesisi hizmete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum Belediyesinin yeni spor tesisi hizmete açıldı - Son Dakika

Çorum Belediyesinin yeni spor tesisi hizmete açıldı

14 dakika önce

Çorum Belediyesince inşa edilen "Ulukavak Mahalle Spor Tesisi" hizmete açıldı.

Çorum Belediyesince inşa edilen "Ulukavak Mahalle Spor Tesisi" hizmete açıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, belediyenin yatırımı sayesinde mahalle sakinlerinin daha iyi şartlarda spor yapma imkanı bulacağını söyledi.

Tesisin bölgedeki eksikliği giderdiğini belirten Çiftçi, "İnsanlarımız daha nezih bir ortamda spor yapabilecek. Tesis ayrıca gençlerimize alternatif sunacak. Spor yapacak gençlerimiz, zararlı alışkanlıklardan korunacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Spor ne kazanma hırsı ne kaybetme korkusudur. Tek kelimeyle öz güvendir" sözünü hatırlatan Çiftçi, yeni tesisin başarılı sporcular yetişmesine vesile olmasını temenni etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise spor, sanat ve kültüre önem verdiğini dile getirdi.

Kentte sporun, sanatın, kültürün gelişmesiyle birlik ve beraberliğin de güçleneceğinin altını çizen Aşgın, bütün mahallelere spor tesisi kazandırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından İl Müftüsü Muharrem Biçer'in duasının ardından açılış kurdelesi kesildi.

Vali Çiftçi ve beraberindekiler, ardından tesisi gezerek, sporcuların gösterilerini izledi.

Törene AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de katıldı.

Çorum Belediyesinin yeni spor tesisi hizmete açıldı

AK Parti, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:41 Kaynak: AA
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