ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ

11.05.2022 12:16

ÇORUM'da 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Arastası'nın restorasyonu tamamlandı.

ÇORUM'da 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Arastası'nın restorasyonu tamamlandı.

Üçtutlar Mahallesi'ndeki, 1,5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğundaki, dar sokak ilgi görüyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. Eskiden 40'ı aşkın esnafın faaliyet gösterdiği sokakta, Çorum Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon tamamlandı. Ahşap ve kerpiç kullanılarak restore edilen tarihi sokak eski dokusuna döndürüldü.

Esnaf Kemal Ceyhan, 40 yıldır sokakta ayakkabı tamirciliği yaptığını belirterek, "Belediye burayı restore etti ve bize gıcır gıcır yeni bir bina yapıp teslim etti. Bire bir aynısı inşa edildi ve yaklaşık 100 yıl daha bu arasta halka hizmet verecektir? dedi.

Arastada esnafla bir araya gelen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Şehrimizin tarihi ve kültürel mirasını birer birer ihya ediyoruz. Restorasyonunu tamamladığımız Dikiciler Arastası'nda esnafımız hizmet vermeye başladı. Esnaf kardeşlerimizle mütevazı bir kahvaltı yaptık. Biz kendilerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledik.? dedi.

DİKİCİLER ARASTASI

Çorum'daki 65 yıllık Dikiciler Arastası, restorasyon sonrasında kazandığı yeni nostaljik görünümüyle kentte geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı bir çarşı olacak. Kent merkezinde Saat Kulesi'ne komşu olan 30 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğindeki arasta, bir kısmı faal, kalanı depo amacıyla kullanılan ortalama 1,5 metrekarelik 29 dükkandan oluşuyor. Etrafında yer alan tarihi Saat Kulesi, Ulu Cami, Gupür Hamamı gibi yüzlerce yıllık geçmişe sahip eserlerle dikkati çeken arasta, 'Dünyanın ticaret yapılan en dar sokakları' arasında gösteriliyor.

Kenti ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan tarihi sokak, taş döşemesi zemini, arastayla yaşıt asma ağaçlarının dallarının sardığı tavanı ve nostaljik görüntüsüyle özellikle fotoğraf meraklılarının en çok ziyaret ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ
ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ

YORUMLAR
500
GAZİANTEP BÖLGESİNDE RESTORE EDİLMEMİŞ TARİHİ YAPI KALMADI GAZİANTEP BÖLGESİNDE RESTORE EDİLMEMİŞ TARİHİ YAPI KALMADI Asansörle duvar arasına sıkışan 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı Asansörle duvar arasına sıkışan 1,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
17:38 Gezginlerin ilk tercihi! Ejder Turizm, gidilmeyen rotaların adresi olmaya devam ediyor!
17:37 Özdağ, ortaya atılan kaset iddiası hakkında çok sert konuştu: Ben bekarım. Sayın Akşener'e Netflix'i öneriyorum
17:35 Rusya'nın enerji şirketi Gazprom Sözcüsü: Ukrayna, Avrupa'ya doğalgaz transferi için sadece bir giriş bıraktı
17:26 Manchester City'nin başarılı futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakkında konuştu
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 18:04:10. #1.11#
SON DAKİKA: ÇORUM'DA 1,5 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ TARİHİ ARASTA RESTORE EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement