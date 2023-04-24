Çorum- Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen, Çorum'dan Osmancık yönüne giden otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durdu. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı. Jandarmanın önlem aldığı yolda trafik kontrollü sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Araçların kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı - Son Dakika