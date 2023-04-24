Araçların kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı - Son Dakika
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Araçların kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

24.04.2023 16:25

Çorum'un Laçin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

Çorum- Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen, Çorum'dan Osmancık yönüne giden otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, istinat duvarına çarparak durdu. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum'da 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yolda temizlik çalışması başlattı. Jandarmanın önlem aldığı yolda trafik kontrollü sağlanıyor.

Çorum'da 2 aracın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Sami Göksu: Ölenlere rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum ccc Cevap Yaz 46 3 Yayından Kaldır
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Osmancık, Laçin, Çorum, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Araçların kafa kafaya çarpıştığı feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı - Son Dakika
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