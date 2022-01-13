ÇORUM'DA 576 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

ÇORUM'da bir iş yerinin deposuna polisin düzenlediği operasyonda 576 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından kaçak ve sahte içki üretimi ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kentte bir iş yerine ait depoda sahte içki üretildiği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekiplerce belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 576 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, anason, gliserin, alkolmetre ve damıtma tüpü ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alndı.