Çorum'da 7 bankaya para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da 7 bankaya para cezası - Son Dakika

Çorum'da 7 bankaya para cezası

16 dakika önce

Çorum'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymadıkları gerekçesiyle 7 bankaya toplamda 22 bin 350 lira para cezası uygulandı.

Çorum'da 7 bankaya para cezası, System.String[]

Çorum'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymadıkları gerekçesiyle 7 bankaya toplamda 22 bin 350 lira para cezası uygulandı.


Çorum Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklama da, "31.03.2020 tarihli ve 2020/15 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına uymadıkları için, ilimizde faaliyet gösteren 7 (yedi) bankaya, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereği toplamda 22 bin 350 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


Söz konusu tarihte İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda şu maddelere yer verilmişti.


"PTT ve banka şubelerine, oluşabilecek kalabalığın önlenmesi, sosyal mesafelenmenin sağlanabilmesi için mesai saatlerinin artırılmasının tavsiye edilmesine, PTT ve banka şubelerinde bekleyen kalabalığın önlenmesi, kişilerin yakın temas halinde olmamaları için, bankacılık hizmetleri konusunda vatandaşların öncelikli olarak internet ve mobil bankacılık uygulamalarına yönlendirilmesine, ancak şubelere zorunlu olarak gelmesi gereken vatandaşlarımız için de sosyal mesafelenmenin sağlanabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına, PTT ve banka şubeleri ile bankamatik önlerinde kalabalığın yoğun olduğu 12: 00 – 15: 00 saatleri arasında, sosyal mesafelenmenin sağlanabilmesi, bu konuda alışkanlık kazandırılması amacıyla kolluk birimleri tarafından sesli yayın araçları ile anonslar yapmak suretiyle gerekli uyarı ve bilgilendirmenin yapılmasına, PTT ve bankalar tarafından; kendilerine ait tüm bankamatiklerde; bankamatik işlemlerinin öncesinde ve sonrasında, para çekme ve yatırma işlemlerinden sonra mutlaka el dezenfektanı kullanılması, bankamatik işlemleri esnasında tek seferlik kullan at eldivenlerinin kullanılması gerektiğini belirten herkes tarafından okunabilecek boyutlarda yazılı ve görsel içerikli bilgilendirme levhalarının asılmasına, şehir estetiğine de uygun olacak şekilde sabit el dezenfektanlarının ve tek kullanımlık şeffaf eldivenlerin konulmasına, düzenli olarak malzeme kontrolleri yapılarak, vatandaşlar tarafından sürekli kullanılabilir olmasının sağlanmasına, PTT ve banka şubelerinin içerisinde müşterilerinin ve banka çalışanlarının sağlığının korunması amacıyla, çalışanlarının ve gelen kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasına, ateşi 37,5°C nin üzerinde olanların işe başlatılmadan ve şubeye alınmadan en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine, şubelerde sosyal mesafelenmenin korunması dahil PTT ve banka şubelerinin giriş kapısı, deskler ve müracaat işlem birimlerinin sıklıkla dezenfekte edilmesine, şubelerde tüm hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir." - ÇORUM

Banka, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:58 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinaya uymayarak işe giden kişiye 3 bin 150 lira ceza
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi Sokağa çıktı polisi görünce elektriği açık unuttum dedi Sokağa çıkma yasağına uymadığı için para cezası kesilen sürücü: "Hata yaptık, çıktık"
Oxford profesöründen aşı için merakla bekleyen herkesi umutlandıran sözler Oxford profesöründen aşı için merakla bekleyen herkesi umutlandıran sözler         
13:08
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak         
13:07
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi         
12:57
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü         
12:50
Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor         
12:19
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi         
12:13
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi         
12:04
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi         
11:50
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek         
11:47
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu         
11:46
Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi         
11:29
Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor Laurent Blanc, Fenerbahçe'de çalışmayı düşünmüyor         
11:24
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı         
11:14
Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı Finans kurumlarının Milli Dayanışma Kampanyası'na desteği 400 milyon lirayı aştı         
11:12
Yasak sonrası İstanbul hayalet şehre döndü! 15 Temmuz Köprüsü'nde dikkat çeken görüntü Yasak sonrası İstanbul hayalet şehre döndü! 15 Temmuz Köprüsü'nde dikkat çeken görüntü         
11:12
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı         
11:09
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz         
11:03
Yanık tenli güzel model Joan Smalls, karantinada hortumla sabah duşu aldı Yanık tenli güzel model Joan Smalls, karantinada hortumla sabah duşu aldı         
10:56
Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı Yaş engeline takılan oyuncu Emin Olcay, evde makarnadan resim yapmaya başladı         
10:49
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı         
10:47
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak         
10:14
Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi Adalet Bakanlığı, hakimlik ve savcılık mülakatlarını erteledi         
10:13
2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi 2020 Uluslararası Şampiyonlar Kupası, koronavirüs nedeniyle iptal edildi         
10:06
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu         
10:04
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi         
09:51
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor         
09:49
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor         
09:45
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı         
09:45
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti 2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
09:44
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 13:14:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da 7 bankaya para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]