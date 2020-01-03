Çorum'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü - Son Dakika

Çorum'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü

6 saat önce

Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.

Çorum'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, System.String[]

Çorum'da bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, merkez Akkent Mahallesi 2. Cadde üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman kısa sürede tüm apartmanı sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hemen yangına müdahale ederek apartmanda bulunan vatandaşları tahliye etti. Dumandan etkilenen ve içerisinde çocukların da bulunduğu 10 kişinin ambulanslarda ilk tedavileri uygulandı. Ekipler, içeride henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişinin cansız bedenine ulaştı.


Soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ÇORUM

Akkent Mahallesi, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi
Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm

Son Dakika Haberleri
01:12 Motosiklet taksiye çarptı: 1 yaralı - Son Dakika Haber
01:11 Arnavutköy ormanlık alanda dehşet: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika Haber
01:10 Hayvan hırsızı 4 kişi tutuklandı - Son Dakika Haber
01:03 TEM'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika Haber
00:55 MHP Yatağan eski İlçe Başkanı kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika Haber
00:51 Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü - Son Dakika Haber
00:32 Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 01:19:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çorum'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]