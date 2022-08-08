Anne ve bebeği aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Anne ve bebeği aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı

08.08.2022 14:20
Anne ve bebeği aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı

Çorum'da bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve bebeği aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum'da bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve bebeği aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün gece saatlerinde İskilip kavşağında meydana geldi. İddialara göre, Sinan D. yönetimindeki 27 AGR 230 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, Fatih Benli'nin kullandığı 06 FB 0849 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Benli yararlanırken 1 yaşındaki kızı Ayşe Zümra Benli olay yerinde, ve otomobilde eşi Dudu Benli ise kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hayatını kaybetti.

Anne ve bebeğinin cenazesi sabah saatlerinde hastane morgundan alınarak merkeze bağlı Üyük köyüne götürüldü.

Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - ÇORUM

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Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü Çorum'da kamyon ile otomobil çarpıştı, anne ve bebeği öldü Kamyonla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü, baba yaralı (2) Kamyonla çarpışan otomobildeki anne ile kızı öldü, baba yaralı (2)
Kaynak: İHA

Fatih, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne ve bebeği aynı tabutta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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