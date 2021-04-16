Çorum'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Doğan köyü, korona virüs izolasyon tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Konuyla ilgili olarak Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, "İzolasyon tedbirleri kapsamında 15.04.2021 tarihli ve 2021/23 nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile Osmancık ilçemize bağlı Doğan köyü 15.04.2021 Perşembe günü saat 19.00 itibariyle 10 gün süreyle karantina altına alınmıştır" denildi. - ÇORUM