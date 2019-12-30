Çorum'da cıva zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da cıva zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çorum'da cıva zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir ilkokulda kırılan termometreden çıkan sıvıya temas ettiği belirlenen 4 öğrenci ile 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da cıva zehirlenmesi şüphesiyle 4 öğrenci ve 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir ilkokulda kırılan termometreden çıkan sıvıya temas ettiği belirlenen 4 öğrenci ile 1 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Kavşut köyündeki Şehit Kerem Beksiz İlköğretim Okulu'nda, fen bilimleri dersinde deney yapıldığı sırada termometre tüpü kırıldı.

Kırılan termometredeki sıvıya temas eden öğrenciler Ö.A, S.B, K.B. ve Z.Y. ile öğretmen E.B, bir süre sonra rahatsızlandı.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 öğrenci ile 1 öğretmen, tedavi altına alındı.

Öğrencilerle öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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