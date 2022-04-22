Çorum'da dilencinin üzerinden 1512 lira çıktı - Son Dakika
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Çorum'da dilencinin üzerinden 1512 lira çıktı

22.04.2022 16:48
Çorum'da dilencinin üzerinden 1512 lira çıktı

Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinde 1512 lira bulundu.

Çorum'da zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin üzerinde 1512 lira bulundu.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İnönü Caddesi'nde dilencilik yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce dilencilik yaparken yakalanan H.K, zabıta amirliğine götürüldü.

H.K'nin üzerinde kağıt ve madeni para olarak 1512 lira bulundu.

Engelli aylığı aldığı tespit edilen ve 227 lira idari para cezası kesilen H.K'nin üzerindeki paraya el konuldu.

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Zabıta ekipleri fırınları denetledi Zabıta ekipleri fırınları denetledi

Zabıta Müdürlüğü, İnönü Caddesi, Zabıta, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da dilencinin üzerinden 1512 lira çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çorum'da dilencinin üzerinden 1512 lira çıktı - Son Dakika
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