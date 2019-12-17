Çorum'da hız kesici kasisler, beton ve asfalt olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da hız kesici kasisler, beton ve asfalt olacak - Son Dakika

Çorum'da hız kesici kasisler, beton ve asfalt olacak

7 saat önce

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü şehri genelinde yer alan hız kesici kasisleri asfalt yada beton olarak değiştirecek.

Çorum'da hız kesici kasisler, beton ve asfalt olacak, System.String[]

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü şehri genelinde yer alan hız kesici kasisleri asfalt yada beton olarak değiştirecek.


Yaşanılan deformasyonların önüne geçmek ve maliyeti azaltmak adına çalışma yapan Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin değişik yerlerinde bulunan hız kesici kasisleri beton yada asfalt olarak standartlara uygun şekilde değiştirecek. Yapılacak çalışma hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın araç trafiği ve yaya trafiğinin oldukça yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen hız kesici kasis uygulamasının bundan sonraki süreçte beton yada asfalt olarak yapılacağını belirtti.


Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün şehrin trafiğine yönelik çalışmalar yaptığını belirten Başkan Aşgın, "Yeni açtığımız yollarla, yeni asfaltlarla şehrimizin trafiğinin rahatlaması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Asfalt çalışmasının yanı sıra trafiğin rahatlaması, yaya güvenliğinin alınması anlamında da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şehrimizde hem yaya hem de araç trafiğinin daha sağlıklı olması, oluşabilecek kazaların önüne geçilmesi adına hız kesici kasisler bulunuyor. Hız kesici kasisler de farklı denemeler yapıldı, bu denemelerin ardından ise en sağlıklısının beton yada asfalt malzemeden yapılan kasisler olduğu ortaya çıktı. Öncelikli olarak asfalt çalışmaları nedeniyle kaldırdığımız hız kesici kasislerden başlayarak aciliyet durumu olan bölgelerde standartlara uygun beton ve asfalt hız kesici kasis uygulaması yapacağız" dedi. - ÇORUM

Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:06 Kaynak: İHA
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