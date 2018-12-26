Çorum'da Kar Hayatı Olumsuz Yönde Etkiledi
48 dakika önce
Çorum'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Çorum
'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar
nedeniyle Samsun- Ankara
karayolu Konaklı
mevkiinde ulaşım yaklaşık bir saat durdu.
Çorum'da gece başlayan kar yağışı tipiye dönüştü. Çorum-Ankara Karayolu 30'uncu kilometresi Konaklı mevkiinde tipi nedeniyle ulaşım durarak uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede traifk yaklaşık bir saat durdu. Bölgede karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldığı belirtildi.
Öte yandan İskilip
, Bayat
, Sungurlu
ve Mecitözü
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:32 Kaynak: DHA
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