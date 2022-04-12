Çorum'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Çorum'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

12.04.2022 13:41
Çorum'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Çorum'un İskilip ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Çorum'un İskilip ilçesinde komşu aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Beyoğlan köyü Gıcıklar Mahallesi'nde komşu aileler arasında geçmişe dayanan anlaşmazlık nedeni ile tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ahmet F, komşusu Kaçmaz'a tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Yusuf Kaçmaz ile gelini Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Kavgada yaralanan 5 kişi İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı Ahmet F. ile kavgaya karışan 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Son dakika... Çorum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı Son dakika... Çorum'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 2 ölü, 5 yaralı

İskilip, Çorum, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çorum'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika


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