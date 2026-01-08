Çorum\'da Kuvvetli Rüzgar Etkili

Çorum merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı elektrik telleri koptu, ağaçlar devrildi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Ulu Cami yakınlarında kopan elektrik teli otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve elektrik arıza ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, elektrik arıza ekipleri de kopan tele müdahale etti.

Dodurga ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Dodurga-İskilip kara yolunda devrilen ağaç elektrik hatlarını kopardı.

Polis ekiplerince yol trafiğe kapatılırken, YEDAŞ ekipleri, kopan telleri onarmak için çalışma başlattı.

Yolda devrilen kavak ağacı ise Dodurga Belediyesi ekiplerince kaldırıldı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın tamamlanmasıyla yol ulaşıma açıldı.

Alaca ilçesinde ise kuvvetli rüzgar nedeniyle Metehan Sokak'taki bir evin çatısı uçtu, Şehir Stadyumu yakınlarındaki bir ağaç devrildi.