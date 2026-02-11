Çorum'da Minibüs TIR'a Çarptı: 3 Yaralı - Son Dakika
Çorum'da Minibüs TIR'a Çarptı: 3 Yaralı

11.02.2026 15:09
Çorum'da minibüsün TIR'a çarpması sonucu 3 kişi ağır yaralandı, sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

ÇORUM'da minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı.

Kaza, Çorum- Samsun kara yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nadir E. yönetimindeki 19 ND 243 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Vedat E.'nin kullandığı 57 ABB 515 plakalı TIR'a, ardından da bariyerlere çarptı. Kazada minibüste bulunan Fatma E. ile kızı Merve E. yola savruldu, sürücü ise araçta sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

İhbarla bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 15 dakikalık çalışma ile sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: DHA

