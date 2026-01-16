Çorum'da okullarda karne töreni düzenlendi

Çorum'da öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle okullarda karne töreni düzenlendi.

Oğuzlar

Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur ve Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Kayı Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Karne töreninde sınıfları ziyaret eden Tokur, öğrencilere karnelerini vererek başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilerle ilgilenen Tokur, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Törene İlçe Emniyet Amiri Osman Esat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Buğra Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu da katıldı.

Dodurga

Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'nda düzenlenen karne töreninde öğrenciler, bir dönem boyunca gösterdikleri çabanın karşılığı olan karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı.

Kaymakam Gizem Tokur ve Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, ziyaret ettikleri sınıflarda öğrencilerle sohbet etti.

Tokur, karnelerle birlikte çeşitli hediyeler verdiği öğrencilere tatili iyi dinlenerek geçirmelerini tavsiye etti.

Bayat

Bayat ilçesinde 1536 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Eğitim öğretim yarıyılının sona ermesi nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Öğrenciler karnelerini Bayat Kaymakamı Kerem Yüce ve Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Akbulut'tan aldı.

Sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Yüce, karne alan öğrencileri tebrik etti.

Tatil döneminde dinlenmeleri, eksik oldukları konuları tekrar edip bol bol kitap okumaları, verimli ve eğlenceli geçirmelerini öneren Yüce, öğrencilere ve ailellerine iyi tatiller dileklerini iletti.

Kargı

Çorum'un Kargı ilçesinde 1353 öğrenci karne sevinci yaşadı.

İlçede temel eğitimde 1044, ortaöğretimde ise 309 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker, Kargı Atatürk İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı.

Törende protokol üyeleri sınıfları gezerek, öğrencilere karnelerini takdim etti.

Öğrencilerle ilgilenen Kaymakam Akman, öğrencilere ara tatili iyi değerlendirmeleri, bol bol dinlenmeleri ve ikinci döneme motivasyonla başlamalarını tavsiye etti.

Osmancık

Osmancık ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanmasıyla 6 bin 652 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline başladı.

İlçe genelindeki eğitim kurumlarında düzenlenen karne dağıtımıyla temel eğitimde 4 bin 852, ortaöğretimde ise 1800 olmak üzere 6 bin 652 öğrenci ve 576 öğretmen için ara tatil başladı.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Koyunbaba İlkokulunda öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

İskilip

Yarıyıl tatilinde İskilip'te 3 bin 439 öğrenci karne aldı.

Yarıyıl tatili karne dağıtım töreni Ebussud Efendi İlkokulunda yapıldı.

Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Emniyet Müdürü Önder İstanbul ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Gökoğlu, burada öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.