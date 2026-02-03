Kan donduran olay! Yaşlı adamın kesik başı ormanda bulundu - Son Dakika
Kan donduran olay! Yaşlı adamın kesik başı ormanda bulundu

Kan donduran olay! Yaşlı adamın kesik başı ormanda bulundu
03.02.2026 00:30
Çorum'da 76 yaşındaki Ali Osman Kaya'nın kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmalarında, parçalanmış bedeni dere yatağında bulundu. Kesik başı ise ormanlık alanda ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'da dere yatağında bedeni parçalanmış halde bulunan 76 yaşındaki adamın kesik başı da cinayet şüphelisinin itirafı sonrası olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ortaya çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden Ali Osman Kaya, 28 Ocak günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde Kaya'nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları, AFAD ve jandarma ekiplerinin desteğiyle bölgede yoğunlaştırıldı.

YAŞLI ADAMIN KESİK BAŞI ORMANDA BULUNDU

Çalışmalar sonucunda Kaya'nın cansız bedeni, parçalanmış halde çöp poşetleri içerisinde dere yatağında bulundu. Bölgede yapılan taramalarda kafa kısmına ise ilk etapta ulaşılamadı.

Gözaltına alınan şüpheli A.F.K.'nin ifadesi sonrası ekipler bölgede yeniden arama yaptı. Ekipler, maktule ait olduğu değerlendirilen kesik başı ormanlık alanda buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı tahkikat sonrası kesik baş, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Osman Kaya, 3. Sayfa, Cinayet, Çorum, Son Dakika

23:16
