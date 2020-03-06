Çorum'da resim öğretmeni, Kadınlar Günü dolayısıyla sergi açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çorum'da resim öğretmeni, Kadınlar Günü dolayısıyla sergi açtı - Son Dakika

Çorum'da resim öğretmeni, Kadınlar Günü dolayısıyla sergi açtı

6 saat önce

Çorum'da resim öğretmeni Güler Gök'ün minyatür tekniğiyle çizdiği resimlerden oluşan "Çemberimde Gül Oya" sergisi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı.

Çorum'da resim öğretmeni, Kadınlar Günü dolayısıyla sergi açtı, System.String[]

Çorum'da resim öğretmeni Güler Gök'ün minyatür tekniğiyle çizdiği resimlerden oluşan "Çemberimde Gül Oya" sergisi, Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çorum Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinin desteğiyle açılan sergi için tören düzenlendi.

Gök, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sergideki resimlerde "kadın" konusunu işlendiğini söyledi.

Eğitim ve öğretmenlik hayatı boyunca elinden fırçayı bırakmadığını belirten Gök, "22 yıllık meslek hayatımda ağladım çizdim, güldüm çizdim. Aslında bu sergide yalnızca resimlerimi değil, hayatımı sergiliyorum." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ise "kadın dostu belediyecilik" yapmaya çalıştıklarını vurguladı.

Belediyenin kültür merkezlerince binlerce kadının kültür, sanat ve sporla hemhal olarak hayata daha aktif katılma imkanı bulduğunu bildiren Candan, "Bundan sonraki süreçte kadınlara daha fazla imkan sunmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Candan, resim sergisinin Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını sözlerine ekledi.

Gök, konuşmasının ardından davetlilere sergideki resimler hakkında bilgi verdi.

Sergi, iki hafta süreyle gezilebilecek.

Dünya Kadınlar Günü, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:26 Kaynak: AA
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