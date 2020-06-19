Çorum'da restore edilen 130 yıllık karakol binası aile eğitim merkezi oldu - Son Dakika

Çorum'da 1890 yılında karakol binası olarak yaptırılan tarihi bina, belediye tarafından restore edilerek aile eğitim merkezine dönüştürüldü.

İki katlı olan, 300 metrekare kapalı alanı bulunan bina, Çorum Belediyesince yürütülen çalışmalarla 1 milyon 600 bin lira bütçeyle aslına uygun şekilde restore edildi.

Karkas değişimleri, kerpiç duvarları ve sıvası yenilenen binanın çevre düzenlemesi de yapıldı.

Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen karakol binası, bölgedeki Velipaşa Konağı ve Velipaşa Camisi ile güzel bir görüntü oluşturdu.

Bahçesine, yaşlı vatandaşlara sosyal tesis hizmeti vermek amacıyla tarihi dokuya uygun olarak "Güngörmüşler Konağı" inşa edilen tarihi bina için açılış töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, törende yaptığı konuşmada, Osmanlı döneminde karakol binası için inşa edilen yapının 1950 yılından sonra imam hatip okulu olarak kullanıldığını belirtti.

Daha sonra harabeye dönüşen binaya belediyenin sahip çıktığını anlatan Aşgın, "İlimizin önemli bir tarihi mihengi günümüze kazandırılmış oldu. Burada toplumumuzun temelini oluşturan ailelerimize danışmanlık hizmeti sunacağız." dedi.

Konağın aile eğitim merkezi, yeni müştemilatının da yaşlı vatandaşlar için Güngörmüşler Konağı olarak hizmet vereceğini vurgulayan Aşgın, "Aile yapımız ne kadar güçlü olursa toplumumuz da devletimiz de o kadar güçlü olur. Burada aile danışmanlarından diyetisyene kadar farklı branşlarda uzmanlar görev yapacak. 11 personel de ailenin kalkınması, aile bireyleri arasındaki muhabbetin artırılması konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti verecek. Aile konusunda hayati öneme haiz hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Konağın restorasyonuyla bölgedeki tarihi dokunun canlanmaya başladığını aktaran Aşgın, "Bulunduğumuz bölgede bin yıllık Çorum Kalesi, tarihi Velipaşa Camisi ile Velipaşa Konağı, yakında restorasyonuna başlayacağımız tarihi bir konak ile bugün açılışını yaptığımız konak, bir bütün olarak şehrimizin tarihi dokusunu oluşturacak." değerlendirmesini yaptı.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de katıldı.