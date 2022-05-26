Çorum'da Roma ve Helenistik döneme ait 773 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Çorum'da Roma ve Helenistik döneme ait 773 tarihi eser ele geçirildi

26.05.2022 16:07
Çorum'da Roma ve Helenistik döneme ait 773 tarihi eser ele geçirildi

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sungurlu İlçesi'ne düzenlenen operasyonda Roma ve Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sungurlu İlçesi'ne düzenlenen operasyonda Roma ve Helenistik döneme ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri tarafından Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucunda, Sungurlu İlçesi'nde 4 şahısın ellerinde bulunan tarihi niteliği olan eserleri satmaya çalıştığı yönünde alınan istihbarat bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli şahısların üst araması ve araçlarında yapılan aramada Roma ve Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 4 adet altın sikke, 1 adet gözyaşı şişesi, 7 adet haç, 22 adet yüzük, 1 adet erkek heykel figürü, 1 adet kadın heykel figürü, 677 adet farklı ebat ve şekillerde sikke ile 60 adet farklı ebat ve şekillerde tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Ele geçirilen 773 adet tarihi eserler incelenmek üzere Çorum Müze Müdürlüğüne teslim eden jandarma ekiplerinin 4 zanlı hakkında adli işlem başlattığı öğrenildi. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Helenistik, Sungurlu, Çorum, Roma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da Roma ve Helenistik döneme ait 773 tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika


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