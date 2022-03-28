Çorum'da süneyle mücadele için 7 bin 300 karadut fidanı dikilecek - Son Dakika

Çorum Ticaret Borsası öncülüğünde kentte buğday kalitesini artırmak amacıyla 4 yıldır yürütülen "Süneyle Biyolojik Mücadele Projesi" kapsamında köy muhtarlarına 7 bin 300 karadut fidanı dağıtıldı.

İl Özel İdaresi, Çorum Belediyesi, Ticaret Borsası, Alaca Belediyesi, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Odası, PANKOBİRLİK, KARADENİZBİRLİK, Veterinerler Odası Başkanlığı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin katkılarıyla oluşturulan bütçe kapsamında satın alınan karadut fidanları, Ticaret Borsasında düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, törende, Çorum'da 530 bin hektar alanda tarım yapılabildiğini, bunun 172 bin hektarında yıllık 300 bin ile 375 bin ton arasında değişen miktarda buğday üretildiğini söyledi.

Kaliteli buğday üretiminin önündeki en büyük engellerden birinin süne olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Süne, buğdayın hem kalitesini, hem fiyatını düşürüyor. Dolayısıyla 2019'dan bu yana hem doğaya keklik salımı yapıyoruz, hem de kekliklere doğal yaşam alanı oluşturmak için fidan dağıtıyoruz. Bu sene İl Özel İdaresi, Çorum Belediyesi, Ticaret Borsası, Alaca Belediyesi ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı 50'şer bin lira katkı verdi. Ziraat Odamız hem organizasyonu üstlendi, hem de 25 bin lira destek verdi. PANKOBİRLİK, KARADENİZBİRLİK, Veterinerler Odası Başkanlığı ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğimiz 10'ar bin liralık katkı verdi. Bunların hepsiyle 7 bin 300 karadut fidanı aldık ve muhtarlarımıza dağıtıyoruz." dedi.

Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat da süne nedeniyle oluşan fiyat farkını gidermek için "Süneyle Biyolojik Mücadele Projesi"ni hayata geçirdiklerini, sünenin yoğun olarak bulunduğunu tespit ettikleri köylere dut fidanları diktiklerini, çevrelerine ise keklik bıraktıklarını bildirdi.

Süneyle mücadelenin sonuçlarını aldıklarını dile getiren Özkubat, "Polatlı ile yüzde 30 olan fiyat farkı bugün yok, aksine borsamızda ürünler yüzde 1,5 daha pahalı satılmaktadır. Bunun nedeni de göreve geldiğimizde yüzde 5,4 olan süne oranı, bugün yüzde 1,3'e düşmüştür. Üretmek önemli ama asıl önemli olan kaliteli üretmek." dedi.

Süneyle yalnızca ilaç kullanılarak mücadele edilemeyeceğinin altını çizen Özkubat, şunları söyledi:

"Biz bu işin organik olarak yapılmasını istiyoruz. Bu işin bir diğer mücadelesi de kekliktir. Bir kekliğin bir milyara yakın süneyi yediğini biliyoruz. Benim tek endişem, bu sene kar çok yağdı. Karın çok olmasından dolayı keklikler, meşe ağaçlarının kar altındaki yapraklarında bulunan sünelere ulaşamamış olabilirler. Yoğun kar nedeniyle bu sene sünede artış olacağını tahmin ediyorum. Gelen ürünlerin hepsini burada tek tek tespit ediyoruz. Hangi köyde süne yoğunluğu başladıysa biz o köyde süneyle mücadele için çalışmaya başlayacağız."

Törende AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da fidanların süneyle mücadeleye katkı sunması temennisinde bulundu.