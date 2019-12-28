Çorum'da, "Türkistan soykırımını lanetliyoruz" mitingi gerçekleştirildi.

Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Genel Başkanı Abduselam Teklimakan, Hürriyet Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayanların insanlık tarihinde görülmemiş soykırım yöntemleriyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Çocuğuna Müslüman ismi koyanların terörist olarak nitelendirildiği belirten Teklimakan, kimliğini muhafaza etmeye çalışanlara toplama kamplarına alınarak işkence edildiğini anlattı.

Toplama kamplarında tespit ettikleri kadarıyla 500 bin çocuk bulunduğunu dile getiren Teklimakan, şöyle devam etti:

"Çin bize silahla, işkenceyle, zulümle muamele etse de biz hürriyetimizden vazgeçmeyeceğiz. Doğu Türkistan, 1884 yılında Çin eyaletine dönüştürüldü. O günden beri iki kez cumhuriyet kurup mücadelemizden vazgeçmedik. Çinlilerin elinde silah var, bizim elimiz ayağımız bağlı. Dayamış silahı kafamıza, 'Seninle ben arkadaşız, kardeşiz. Bunu idrak edeceksin' diyor. Dilimin ucuyla idrak etsem ne olacak. Doğu Türkistanlı ile Çinli'yi bin yıl aynı kazanda kaynatsan kardeş olamaz. Bu zulüm elbet bitecek. Umudumuz şu ki zulüm bizim elimizden bitsin."

Bölgede 1949 yılında 7 milyon nüfus bulunduğunu, bunun 200 bininin Çinli olduğunu aktaran Teklimakan, "Günümüzde Doğu Türkistan nüfusunun yüzde 45'i Çinli oldu. Bizi aynı mahallede yaşatmaya çalıştılar, olmadı. Aynı apartmanda yaşatmaya çalıştılar, yine olmadı. Şimdi aynı evde yaşatmaya çalışıyorlar. Çinlileri evimizin içine kadar soksalar da biz yine Müslüman Türk kimliğimizi sürdüreceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Teklimakan, bu meselenin daha fazla gündemde tutulması gerektiğini vurgulayarak, herkesten bölgede yaşayanlar için dua istedi.

Mitingin tertip komitesi başkanı Erdem Eren de herkesi Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki zulmüne tepki göstermeye davet etti.