Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Çorum'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çorum'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'dan Çorum'a uyuşturucu getirdikleri tespit edilen İ.Ö, O.A, F.A, M.A, M.A. ve E.A'nın içindeki iki otomobil, Osmancık ilçesi uygulama noktasında polis ekiplerince durduruldu.

Narkotik köpeği "Zeus"un da katılımıyla şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramada 3 kilo 25 gram esrar, 70 gram skunk, 50 uyuşturucu hap, tütün sarma kağıtları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.Ö, O.A. ve F.A, mahkemece tutuklandı, M.A, M.A. ve E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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