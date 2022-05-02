Çorum'da Valilik ve Belediyeden ortak bayramlaşma programı - Son Dakika
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Çorum'da Valilik ve Belediyeden ortak bayramlaşma programı

02.05.2022 13:40
Çorum'da Valilik ve Belediyeden ortak bayramlaşma programı

Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesince ortak bayramlaşma programı düzenlendi.

Çorum'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesince ortak bayramlaşma programı düzenlendi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Valilik bahçesindeki törende katılımcıların bayramını kutladı.

Çiftçi, yaptığı konuşmada, belediye ile ortak bayramlaşma töreni yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bayramların insanları birbirine yaklaştırdığını belirten Çiftçi, "Bayramlar ayrıca akrabalık bağlarını kuvvetlendiren, millet olma şuurunu geliştiren, toplumsal birlik ve beraberliğin zirve yaptığı müstesna günlerdendir. Allah bizleri nice bayramlara kavuştursun." dedi.

Çiftçi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere karşı operasyon yürüttüğünü hatırlatarak, "Rabbim ordumuzu başarılı eylesin." ifadesini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve bayram için kentte bulunan Ankara Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da konuşmalarında katılımcıların bayramlarını kutladı.

Programa, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ile kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Ramazan Bayramı, Çorum Valiliği, Çiftçi, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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